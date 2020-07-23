Хоркина предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате

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Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Хоркина высказала мнение о возможном проведении летних Игр в Токио без зрителей.
Хоркина предложила провести Олимпиаду в онлайн-формате
  • РИА Новости

«Соревнование вселенского масштаба, коей является Олимпиада, немыслимо без зрителей. Это ведь не только поддержка спортсменов, но и финансово-экономическая составляющая турнира. Очень сложная ситуация. Я хорошо понимаю опасения оргкомитета Олимпиады, столкнувшись с подобной проблемой, но во всероссийском масштабе. И, может, будет логично Игры также провести онлайн или вовсе от них отказаться», — приводит слова Хоркиной НСН.

Игры в Токио из-за пандемии коронавирусной инфекции были отложены на год, они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021-го.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает вариант проведения Игр в Токио без зрителей.

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