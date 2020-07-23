Полиция разогнала болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство у «Энфилда»
- Reuters
Как сообщает Mirror, до матча заключительного, 37-го тура АПЛ были перекрыты улицы вокруг стадиона, что не помешало болельщикам собраться.
Отмечается, что уже по ходу матча в окрестностях стадиона запускали фейерверки, а перед встречей фанаты встречали автобус команды с использованием файеров.
«Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.
Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнольд побил рекорд АПЛ по числу голевых передач для защитников.