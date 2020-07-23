Полиция разогнала болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство у «Энфилда»

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Полиция провела работу по предотвращению массового скопления болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство команды в Английской премьер-лиге (АПЛ) у стадиона «Энфилд» , в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Полиция разогнала болельщиков «Ливерпуля», празднующих чемпионство у «Энфилда»
  • Reuters

Как сообщает Mirror, до матча заключительного, 37-го тура АПЛ были перекрыты улицы вокруг стадиона, что не помешало болельщикам собраться.

Отмечается, что уже по ходу матча в окрестностях стадиона запускали фейерверки, а перед встречей фанаты встречали автобус команды с использованием файеров.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии 19-й раз в истории и впервые с сезона-1989/90. Команде Юргена Клоппа удалось стать чемпионом за рекордные семь туров до завершения чемпионата.

Ранее сообщалось, что Трент Александер-Арнольд побил рекорд АПЛ по числу голевых передач для защитников.

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