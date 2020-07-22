СМИ назвали детали нового контракта Дзюбы с «Зенитом»

Стали известны детали нового контракта форварда Артёма Дзюбы с петербургским «Зенитом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», новое соглашение с игроком будет рассчитано на два года с возможной автоматической пролонгацией на год. Его зарплата останется прежней — на уровне €3,6—3,7 млн в год с учётом бонусов.

Официально о продлении контракта будет объявлено 25 июля после финала Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с «Химками».

Текущее соглашение с форвардом рассчитано до 31 июля 2020.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. В этом сезоне Дзюба сыграл 36 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 16 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Дзюба стал лучшим ассистентом по итогам чемпионата России.