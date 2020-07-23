Глушаков прокомментировал итоги сезона для «Ахмата»

Игрок «Ахмата» Денис Глушаков высказался о прошедшем сезоне.

На его взгляд, он получился очень сложным для всех из-за длительной паузы в чемпионате.

«После рестарта мы в целом выглядели неплохо, плотность в таблице была приличная, и где-то, наверное, могли бы претендовать на большее. Но, можно сказать, решили главную задачу — сформировали фундамент с перспективой на следующий сезон», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Полузащитник также отметил, что подумает о своём будущем в ближайшее время. По его словам, у него есть договорённости с клубом, которые работают в случае предложений от других команд.

Ранее Глушаков заявил, что у него нет проблем с болельщиками «Спартака».