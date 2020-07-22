Бывшие футболисты «Торпедо» попросили владельца клуба выплатить премии за минувший сезон

Бывшие игроки «Торпедо», в том числе экс-защитник сборной России Роман Шишкин, а также тренеры и сотрудники, покинувшие клуб в течение минувшего сезона, обратились с письмом к владельцу чёрно-белых Роману Авдееву.

Как указывается в тексте, «согласно договорённостям, по итогам сезона клуб должен был выплатить всем сотрудникам премию в зависимости от места в таблице». Большинство сотрудников премию за сезон действительно получили, однако те, кто покинул «Торпедо», остались без выплат. По их мнению, с юридической точки зрения невыплата премий является дискриминацией.

Подписанты попросили Авдеева разобраться в ситуации и принять решение о выплате премиальных за прошедший сезон.

Письмо торпедовцев выложил «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российский специалист Сергей Игнашевич официально назначен главным тренером «Торпедо».