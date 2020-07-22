Бывшие футболисты «Торпедо» попросили владельца клуба выплатить премии за минувший сезон
- globallookpress.com
Как указывается в тексте, «согласно договорённостям, по итогам сезона клуб должен был выплатить всем сотрудникам премию в зависимости от места в таблице». Большинство сотрудников премию за сезон действительно получили, однако те, кто покинул «Торпедо», остались без выплат. По их мнению, с юридической точки зрения невыплата премий является дискриминацией.
Подписанты попросили Авдеева разобраться в ситуации и принять решение о выплате премиальных за прошедший сезон.
Письмо торпедовцев выложил «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что российский специалист Сергей Игнашевич официально назначен главным тренером «Торпедо».