Ларссон пообещал, что «Спартак» извлечёт уроки из прошедшего сезона

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон опубликовал пост в Instagram, в котором подвёл итоги сезона для своей команды и поблагодарил фанатов за поддержку.

Шведский легионер отметил, что рад был завершить чемпионат голом и победой. В матче 30-го тура Российской премьер-лиги с «Рубином» в Казани Ларссон отличился с пенальти (2:1).

«Я знаю, что этот сезон был тяжёлым не только для нас, но и для вас, болельщиков, но мы извлечём уроки из этого сезона и в следующем вернёмся сильнее. Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку в течение года. С нетерпением жду новой встречи с вами», — написал спортсмен.

Ранее сообщалось, что майка защитника «Спартака» Андрея Ещенко, которую он продемонстрировал после матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге (1:2), была продана на аукционе за 230 тыс. рублей.