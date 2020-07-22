Николич рассказал, чем недоволен в «Локомотиве»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу в 30-м туре над «Уралом» (1:0).
Николич рассказал, чем недоволен в «Локомотиве»

«Я счастлив, что на поле вышли восемь, а затем и 11 воспитанников. Игра получилась не такой хорошей, какой она могла быть. Но мы забили гол в правильное время, в конце первого тайма. Во втором играли не очень хорошо, но затем стали создавать моменты у ворот «Урала». Соперник тоже имел свои шансы. Я рад, что мы победили и закончили сезон хорошо», — приводит слова сербского специалиста официальный сайт «Локо».

Он также признался, что доволен результатом команды под своим руководством, поскольку железнодорожники в этих матчах не потерпели ни одного поражения и вышли в групповой этап Лиги чемпионов.

«Но я недоволен тем, как команда играла. У нас было не так много времени — между первой тренировкой, которую я провёл с командой, и первым матчем прошло всего около недели», — резюмировал Николич.

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков высказал мнение, что Николичу сложно прививать свой стиль игры команде в нынешних условиях Российской премьер-лиги.

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