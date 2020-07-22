Судья Федотов оценил назначенные пенальти в матче «Рубин» — «Спартак»

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Арбитр Игорь Федотов высказал своё мнение по поводу пенальти, назначенных в матче 30-го тура Российской премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком» (1:2).
Судья Федотов оценил назначенные пенальти в матче «Рубин» — «Спартак»
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На его взгляд, первый 11-метровый в пользу красно-белых был не слишком очевидным.

«Судья на VAR не видит, попал ли мяч в руку игроку «Рубина». Но арбитр назначил 11-метровый удар. Если бы судьи на VAR увидели, что мяч точно не попал в руку, позвали бы главного посмотреть эпизод. Но раз VAR не видит момент чётко, они поддерживают главного арбитра, так как он не совершил явную, очевидную ошибку. Но по тем повторам, что нам показали, не могу сказать, что пенальти «Спартака» в ворота «Рубина» назначен верно», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также отметил, что второй пенальти в ворота «Рубина» был назначен Павлом Кукуяном верно, равно как и 11-метровый в пользу казанцев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» занял самое низкое место в Российской премьер-лиге за 12 лет.

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