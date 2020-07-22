Азмун выиграл бомбардирскую гонку в РПЛ, Дзюба занял второе место

Иранский форвард «Зенита» Сердар Азмун выиграл бомбардирскую гонку по итогам чемпионата России по футболу.

Отличившись в выездной игре с «Ростовом» в 30-м туре (2:1), легионер довёл число своих голов до 17. Столько же мячей забил его одноклубник Артём Дзюба. Иранец, однако, лишь однажды отличился с пенальти, а россиянин — семь раз.

Третьим бомбардиром чемпионата стал Евгений Луценко из тульского «Арсенала». Он 15 раз поразил ворота соперников, причём ни разу с 11-метровой отметки. Далее следуют спартаковец Александр Соболев, армеец Никола Влашич и Алексей Миранчук из «Локомотива». У них по 12 мячей.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).