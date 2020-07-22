Источник назвал имена футболистов «Спартака», которые могут перейти в «Химки»
- @fc_khimki
Как сообщает «РБ-Спорт», речь идёт о полузащитниках Артёме Тимофееве, Максиме Глушенкове, Резиуане Мирзове, Александре Ташаеве и Александре Ломовицком, а также о форварде Георгии Мелкадзе.
До этого главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что команда может усилиться игроками красно-белых.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе долгое время находилось под вопросом из-за недостаточного финансирования. 22 июля стало известно, что команда всё же будет выступать в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в переходе Александра Кокорина.