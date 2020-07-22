Российский голкипер Митрюшкин заявил, что не подпишет контракт с «Монако»

Бывший вратарь московского «Спартака» Антон Митрюшкин заявил, что не будет подписывать контракт с французским футбольном клубом «Монако», в котором находился на просмотре.

По его словам, инициаторами его появления в «Монако» были бывший главный тренер команды Роберт Морено и тренер вратарей. Как отметил россиянин, его рассматривали как голкипера, способного стать первым номером монегасков, и он должен был подписать полноценный контракт с клубом, но смена наставника помешала этому.

«Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить — оставлять меня или нет. Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в «Монако». У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть «Монако», нужно двигаться дальше», — цитирует Митрюшкина Metaratings.

Митрюшкин является воспитанником «Спартака». С 2016 года он выступал за швейцарский «Сьон», за который провёл 76 матчей, 13 из них отыграл на ноль. В общей сложности он пропустил 127 мячей. 30 июня футболист покинул швейцарскую команду, став свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Митрюшкин не попал в заявку «Монако» на матч со «Стандардом».