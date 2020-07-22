Тарасова помогает в постановке короткой программы Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова помогает двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой в работе над её новой короткой программой.

Об этом рассказал тренер Медведевой, канадский специалист Брайан Орсер, слова которого передаёт SkatingPj.

«Мы связываемся с Женей три-четыре раза в неделю. Она сейчас находится в Москве, сегодня у неё должна быть тренировка с Татьяной Тарасовой. Они вместе работают над короткой программой. Я помогаю Жене с техникой, а Трейси Уилсон шлифует все элементы в целом. Это работает! Мне даже нравится такая работа. Меня никто не отвлекает, я концентрируюсь только на Жене, а ей остаётся лишь слушать меня по телефону и тренироваться», — рассказал канадский тренер.

20-летняя Медведева вернулась в Россию из Японии, где находилась с начала апреля.

Ранее сообщалось, что Медведева начала тренироваться в Москве под руководством Буяновой.