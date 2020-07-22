Лэмпард рассказал, почему для «Челси» важно пробиться в Лигу чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как важно клубу попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Это очень важно для клуба. Дело не только в престиже. Если ты клуб мирового уровня, коим является «Челси», то ты всегда хочешь соревноваться на самом высоком уровне и привлекать игроков самого высокого уровня. Мы хотим сократить разрыв, хотим двигаться дальше и выше — в АПЛ. Но выход в Лигу чемпионов — это необходимость, с учётом того, как складывается сезон, это должно быть нашей целью. Думаю, это будет большим достижением для футболистов, потому что у нас в этом сезоне много игроков, вернувшихся в АПЛ после аренд. Они пережили марафон, более длинный, чем обычно, лишь только дебютировав в лиге», — приводит слова Лэмпарда The Telegraph.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка после 36 туров. За попадание в ЛЧ также борются «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», набравшие по 62 очка.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» уступил «Астон Вилла» в 37-м туре АПЛ.