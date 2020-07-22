Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Сассуоло» в матче 35-го тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Милану» принесли голы Златана Ибрагимовича, забившего с передач Хакана Чалханоглу на 19-й и второй компенсированной к первому тайму минутах.

За «Сассуоло» на 42-й минуте с пенальти забил Франческо Капуто.

В компенсированное к первому тайму время за перебор жёлтых карточек с поля был удалён хавбек «Сассуоло» Мехди Бурабья.

«Милан» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 48 очками — восьмой.

В другом матче игрового дня «Аталанта» победила «Болонью» со счётом 1:0.

Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А.