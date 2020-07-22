Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу над «Сассуоло» в матче Серии А
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Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Победу «Милану» принесли голы Златана Ибрагимовича, забившего с передач Хакана Чалханоглу на 19-й и второй компенсированной к первому тайму минутах.
За «Сассуоло» на 42-й минуте с пенальти забил Франческо Капуто.
В компенсированное к первому тайму время за перебор жёлтых карточек с поля был удалён хавбек «Сассуоло» Мехди Бурабья.
«Милан» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» с 48 очками — восьмой.
В другом матче игрового дня «Аталанта» победила «Болонью» со счётом 1:0.
Ранее сообщалось, что Роналду побил рекорд Шевченко по голам в Серии А.