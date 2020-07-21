Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык
- Reuters
«Это сложный язык. Я уже заметил, что все футболисты в ЦСКА — европейцы. В команде нет испаноговорящих. Я думаю нанять репетитора по русскому языку. Он мне понадобится, несмотря на то что я владею английским», — цитирует Гайча Jogo Bonito.
Футболист в скором времени должен подписать пятилетний контракт с ЦСКА с зарплатой в €900 тыс. в год.
Ранее аргентинский футболист Гайч сообщил, что подписал предварительное соглашение с ЦСКА.