Будущий игрок ЦСКА Гайч заявил о намерении выучить русский язык

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который продолжит карьеру в ЦСКА, назвал русский язык тяжёлым для изучения.

«Это сложный язык. Я уже заметил, что все футболисты в ЦСКА — европейцы. В команде нет испаноговорящих. Я думаю нанять репетитора по русскому языку. Он мне понадобится, несмотря на то что я владею английским», — цитирует Гайча Jogo Bonito.

Футболист в скором времени должен подписать пятилетний контракт с ЦСКА с зарплатой в €900 тыс. в год.

Ранее аргентинский футболист Гайч сообщил, что подписал предварительное соглашение с ЦСКА.