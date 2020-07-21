Теннисистка Кудерметова не считает предательством возможную смену гражданства легкоатлетами

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказала мнение о ситуации с возможной сменой спортивного гражданства легкоатлетами из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Предательство ли смена гражданства? Я бы не назвала этих спортсменов предателями. Ты живёшь этим видом спорта, а тебя не допускают до соревнований из-за ошибок других людей. И если они переходят выступать за другую страну, чтобы участвовать в соревнованиях, то это, я считаю, правильное решение. Спортсмены исполняют свою мечту, соревнования — их жизнь. Я не считаю это предательством. Также, как в ситуации, когда теннисист меняет гражданство, если в другой стране ему начинают помогать и финансировать. Почему нет, если ты в своей стране никому не нужен?» — приводит слова Кудерметовой ТНВ.

Она отметила, что считает несправедливым возможное отстранение от соревнований атлетов, не замешанных в допинг-скандалах.

«А если ты чистый спортсмен, то почему должен страдать из-за ошибок других людей?» — добавила теннисистка.

ВФЛА оказалась под угрозой серьёзных санкций со стороны World Athletics вплоть до полного исключения из-за невыплаты в срок штрафа за нарушение антидопинговых правил, связанное с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко и фальсификацией документов, в которой замешано предыдущее руководство ВФЛА.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков признался, что обеспокоен возможной сменой гражданства российскими легкоатлетами.