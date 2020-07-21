Футболист «Тоттенхэма» Кейн оригинально узнал пол своего ребёнка
- Reuters
Форвард вместе с женой устроил видеоконференцию для родственников. Он установил мяч на тренировочном поле на 11-метровой отметке и разбил подвешенный на перекладине гигантский мяч, из которого повалил синий дым, означающий, что супруги ожидают рождения сына.
Видеозапись данного действа футболист опубликовал в своём Twitter.
We are having a Boy 😍💙 pic.twitter.com/F91i1TniDT— Harry Kane (@HKane) July 20, 2020
Ранее сообщалось, что футболист МЮ Рашфорд станет почётным доктором Университета Манчестера.