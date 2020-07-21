Футболист «Тоттенхэма» Кейн оригинально узнал пол своего ребёнка

Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн необычным образом узнал пол своего будущего ребёнка.

Форвард вместе с женой устроил видеоконференцию для родственников. Он установил мяч на тренировочном поле на 11-метровой отметке и разбил подвешенный на перекладине гигантский мяч, из которого повалил синий дым, означающий, что супруги ожидают рождения сына.

Видеозапись данного действа футболист опубликовал в своём Twitter.

We are having a Boy 😍💙 pic.twitter.com/F91i1TniDT — Harry Kane (@HKane) July 20, 2020

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Рашфорд станет почётным доктором Университета Манчестера.