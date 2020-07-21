Футболист «Тоттенхэма» Кейн оригинально узнал пол своего ребёнка

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Нападающий лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн необычным образом узнал пол своего будущего ребёнка.
Футболист «Тоттенхэма» Кейн оригинально узнал пол своего ребёнка
  • Reuters

Форвард вместе с женой устроил видеоконференцию для родственников. Он установил мяч на тренировочном поле на 11-метровой отметке и разбил подвешенный на перекладине гигантский мяч, из которого повалил синий дым, означающий, что супруги ожидают рождения сына.

Видеозапись данного действа футболист опубликовал в своём Twitter.

Ранее сообщалось, что футболист МЮ Рашфорд станет почётным доктором Университета Манчестера.

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