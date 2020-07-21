Созин о жесте Кикнадзе: в Италии он бы до вечера не доработал

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Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин высказал мнение о действиях генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе, показавшего неприличный жест в адрес болельщиков во время матча.
Созин о жесте Кикнадзе: в Италии он бы до вечера не доработал
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Моё мнение: нет ни одной причины, чтобы после таких поступков человек продолжал работать на своей должности. Если бы это было в Италии и если бы президент «Ювентуса» Андреа Аньелли узнал, что вице-президент клуба Павел Недвед показывает болельщикам такой жест, то до вечера тот бы не доработал», — приводит слова Созина «Собеседник».

Кикнадзе показал неприличный жест болельщикам «Локомотива» во время игры 28-го тура Российской премьер-лиги с «Уфой», которая завершилась со счётом 1:1.

Ранее РФС оштрафовал Кикнадзе на 300 тыс. рублей за неприличный жест в адрес болельщиков «Локомотива».

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