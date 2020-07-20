Тутберидзе поддержала свою дочь после перелома ноги
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе пожелала здоровья своей дочери Диане Дэвис, которая сломала ногу несколько недель назад.
- © di__davis
«Выздоравливай, доча», — написала в своём Instagram Тутберидзе.
Диана Дэвис выступает в дуэте с Глебом Смолкиным. Пара живёт и тренируется в США.
Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе сломала ногу.
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