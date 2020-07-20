Баскетболист «Юты» Митчелл рассказал, как из-за коронавируса самоизолировался в подвале

Баскетболист «Юты Джаз» Донован Митчелл признался, что провёл период самоизоляции в подвале, после того как узнал о заболевании коронавирусом.

«В ту ночь я поспал всего 20 минут. В 08:30 я узнал, что заболел коронавирусом. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Но больше всего меня заботило то, что за четыре-пять дней до этого я виделся с мамой и сестрой. Сразу позвонил им и сказал пройти тестирование. По возвращении домой я должен был самоизолироваться, и я провёл это время в подвале. Там не было окон, я не понимал, то ли четыре часа утра, то ли четыре часа вечера. Каждый день ждал появления симптомов. В целом провёл там около 10—11 дней», — заявил Митчелл в интервью, размещённом на YouTube-канале Bleacher Report.

После заболевания коронавирусом игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла в НБА решили приостановить регулярный чемпионат.

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