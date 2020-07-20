Баскетболист «Юты» Митчелл рассказал, как из-за коронавируса самоизолировался в подвале

Короткая ссылка
Баскетболист «Юты Джаз» Донован Митчелл признался, что провёл период самоизоляции в подвале, после того как узнал о заболевании коронавирусом.
Баскетболист «Юты» Митчелл рассказал, как из-за коронавируса самоизолировался в подвале
  • Reuters

«В ту ночь я поспал всего 20 минут. В 08:30 я узнал, что заболел коронавирусом. Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Но больше всего меня заботило то, что за четыре-пять дней до этого я виделся с мамой и сестрой. Сразу позвонил им и сказал пройти тестирование. По возвращении домой я должен был самоизолироваться, и я провёл это время в подвале. Там не было окон, я не понимал, то ли четыре часа утра, то ли четыре часа вечера. Каждый день ждал появления симптомов. В целом провёл там около 10—11 дней», — заявил Митчелл в интервью, размещённом на YouTube-канале Bleacher Report.

После заболевания коронавирусом игроков «Юты Джаз» Руди Гобера и Донована Митчелла в НБА решили приостановить регулярный чемпионат.

Ранее «Орландо» уволил 10% сотрудников из-за финансовых сложностей на фоне коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить