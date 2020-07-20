Газинский: хочется выигрывать с «Краснодаром» трофеи и титулы

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Полузащитник Юрий Газинский рассказал, о каких достижениях мечтает, играя в «Краснодаре».
Газинский: хочется выигрывать с «Краснодаром» трофеи и титулы
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Хочется выигрывать с клубом трофеи и титулы. Клубные трофеи важнее личных рекордов. Не принято делиться мечтами, но я очень хочу стать чемпионом России в составе «Краснодара» и сыграть в Лиге чемпионов. Я давно играю за «быков» и стремлюсь помочь клубу добиться этой цели», — цитирует Газинского пресс-служба клуба.

За тур до конца сезона «Краснодар» с 49 очками занимает третье место в РПЛ, дающее право сыграть в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» интересуются футболистом «Арсенала» Луценко.

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