Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой этап ЛЧ

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о завоевании клубом второго места в Российской премьер-лиге и получении путёвки в групповой турнир Лиги чемпионов.
Сёмин поздравил игроков и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой этап ЛЧ
  • РИА Новости

«Поздравляю футболистов и болельщиков «Локомотива» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них — главное. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз кряду после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» — написал Сёмин в своём Instagram.

Сёмин покинул должность главного тренера «Локомотива» по истечении срока контракта 31 мая.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» и «Краснодар» интересуются футболистом «Арсенала» Луценко.

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