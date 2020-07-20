«Матч ТВ» запустил акцию к юбилею Олимпиады-80
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба телеканала, в рамках акции известные спортсмены и звёзды будут публиковать в своих социальных сетях фото с символикой и атрибутами ОИ-1980. Кроме того, они будут рассказывать, с чем у них ассоциируются те соревнования.
Отмечается, что к данной акции может присоединиться любой желающий.
Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.
Ранее сообщалось, что Sputnik запустил спецпроект «Москва-80: Ретро-tube».