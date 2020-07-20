«Матч ТВ» запустил акцию к юбилею Олимпиады-80

Телеканал «Матч ТВ» запустил акцию под названием #МояОлимпиада80, которая посвящена юбилею Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Как сообщает пресс-служба телеканала, в рамках акции известные спортсмены и звёзды будут публиковать в своих социальных сетях фото с символикой и атрибутами ОИ-1980. Кроме того, они будут рассказывать, с чем у них ассоциируются те соревнования.

Отмечается, что к данной акции может присоединиться любой желающий.

Олимпиада в Москве прошла с 19 июля по 3 августа 1980 года.

Ранее сообщалось, что Sputnik запустил спецпроект «Москва-80: Ретро-tube».