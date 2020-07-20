Уткин ответил Орлову, сравнившему «Зенит» с «Манчестер Сити»

Известный спортивный журналист Василий Уткин ответил комментатору Геннадию Орлову, который оспорил его высказывание, согласно которому единственная причина успеха «Зенита» — это бюджет.

«Мой старый товарищ, к которому я отношусь с большим уважением, Геннадий Сергеевич Орлов возразил мне на расстоянии. Я сказал про 18 млрд, и от него прозвучало: «Ну вот «Манчестер Сити» же самый богатый клуб, однако же он не чемпион». «Манчестер Сити» пока не выиграл только один турнир, к которому он стремится. Это Лига чемпионов. Все остальные «Манчестер Сити» повыигрывал уже. Нынешний сезон действительно не особенно удачный. Но понимаете, в чём дело: в России-то и нет команды, которая должна бороться с «Зенитом», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он признал, что отсутствие достойного конкурента не является проблемой «Зенита», но подчеркнул, что у сине-бело-голубых нет высокого качества игры.

«Были же заявлены совершенно другие цели. Были же заявлены европейские достижения. Когда же они будут? Когда Жиркову, Ракицкому и Ивановичу вместе исполнится 150 лет?» — добавил Уткин.

«Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 2:1 на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и вышел в финал Кубка России, где сыграет с «Химками».

Ранее Уткин прокомментировал победу петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в полуфинале Кубка России по футболу.