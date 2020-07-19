Месси установил рекорд Примеры по количеству результативных передач за сезон

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Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд чемпионата Испании по числу голевых передач в одном сезоне.
Месси установил рекорд Примеры по количеству результативных передач за сезон
  • Reuters

Месси отдал 21-й результативный пас в сезоне в матче 38-го тура Примеры с «Алавесом» (5:0). Прежний рекорд принадлежал экс-полузащитнику «Барселоны» Хави Эрнандесу, который в сезоне-2008/09 отдал 20 голевых передач.

В нынешнем сезоне Месси принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 25 забитых мячей и отдал 21 результативный пас. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Алавес». 

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