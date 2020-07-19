Менеджер Нурмагомедова: многие СМИ в России распространяют ложную информацию о Хабибе

Короткая ссылка
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвинил российские СМИ в распространении недостоверной информации о бойце.
Менеджер Нурмагомедова: многие СМИ в России распространяют ложную информацию о Хабибе
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Многие СМИ в России распространяют лживую информацию о Хабибе. Как сказал Дональд Трамп, это фейковые новости. Очень много подобных новостей о Хабибе», — цитирует Абдель-Азиз TMZ.

Он пояснил, что если информацию о бойце не подтвердил ни менеджер, ни глава Дана Уайт, ни сам Нурмагомедов, то она является неправдивой.

Хабиб Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру. Следующим соперником россиянина должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Конором Макгрегором.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить