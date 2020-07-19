Менеджер Нурмагомедова: многие СМИ в России распространяют ложную информацию о Хабибе

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвинил российские СМИ в распространении недостоверной информации о бойце.

«Многие СМИ в России распространяют лживую информацию о Хабибе. Как сказал Дональд Трамп, это фейковые новости. Очень много подобных новостей о Хабибе», — цитирует Абдель-Азиз TMZ.

Он пояснил, что если информацию о бойце не подтвердил ни менеджер, ни глава Дана Уайт, ни сам Нурмагомедов, то она является неправдивой.

Хабиб Нурмагомедов владеет титулом чемпиона UFC в лёгком весе с весны 2018 года. На его счету 28 побед и ни одного поражения за карьеру. Следующим соперником россиянина должен стать американец Джастин Гэтжи.

Ранее менеджер Нурмагомедова назвал условие для реванша с Конором Макгрегором.