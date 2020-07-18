«Бернли» обыграл «Норвич» в матче АПЛ

«Бернли» одержал победу над «Норвич Сити» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, прошедшая в Норидже, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Норвич» в концовке первого тайма потерял двух игроков. На 35-й минуте прямую красную карточку получил Эмилиано Буэндия, а на третьей компенсированной к первому тайму минуте по той же причине поле покинул Йосип Дрмич.

За «Бернли» на пятой компенсированной к первому тайму минуте ударом через себя в падении забил Крис Вуд, которому ассистировал Йоханн Гудмундссон.

На 80-й минуте мяч в свои ворота срезал Бен Годфри.

«Бернли» с 54 очками занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» с 21 очком — на последнем, 20-м месте.

Ранее сообщалось, что «Лидс Юнайтед» вернулся в АПЛ спустя 16 лет.