Пилот McLaren Сайнс заявил, что никто не заставит его встать на колено

Испанский пилот команды McLaren Карлос Сайнс прокомментировал своё решение не вставать на колено в знак поддержки борьбы с расизмом перед стартом первых этапов сезона «Формулы-1».

«Не секрет, что Льюис — один из самых активных спортсменов в движении Black Lives Matter. Это сделало нас всех более вовлечёнными и погружёнными в проблемы расизма по всему миру. Но лично я никогда не чувствовал давления. Я независим от мнения паддока о важности вставания на колено. Мне было комфортно делать то, что я считаю приемлемым для себя, и я продолжу в том же духе. Никто и ничто не заставит меня делать то, что мне некомфортно. Мы показали единство в борьбе с расизмом, но каждый может выражать это так, как хочет. Я буду делать так, как хочу, как бы много людей в соцсетях ни считало, что факт вставания на колено или отказа от него говорит о степени принятия или непринятия тобой расизма», — приводит слова Сайнса Mundo Deportivo.

На первом этапе сезона Сайнс и ещё пятеро гонщиков не встали на колено, а уже перед вторым этапом таких пилотов с учётом испанца было четверо.

Ранее Хэмилтон заявил, что лично пообщался с теми, кто не встал на колено на Гран-при Штирии.