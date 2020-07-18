Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации третьего в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Венгрии.

«Это тяжёлый уикенд для нас. У нас было несколько сложных сессий, а это всегда сказывается на уверенности. Что касается настроек, то тебе они либо сразу нравятся, либо нет. Мне с моей группой инженеров надо будет много работать, чтобы понять, как сделать так, чтобы машина лучше подходила под мой стиль пилотирования. Как только мы поймём это, всё должно наладиться. В настоящий момент мы с машиной говорим на разных языках. Так что это нормально, что мы пытаемся искать другое направление в настройках. Надеюсь, это поможет мне прибавить», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что испытывает проблемы только в квалификациях, они не отражаются на его боеспособности в гонках.

«В гонке у меня всегда всё в порядке, с этим трудностей нет. Но на протяжении следующих нескольких уикендов нам нужно попробовать некоторые вещи, которые касаются работы на одном быстром круге», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят занял 17-е место, не сумев выйти даже во второй сегмент сессии.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии.