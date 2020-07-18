Источник: футболист «Уфы» Урунов станет первым приобретением «Спартака» в межсезонье

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Московский футбольный клуб «Спартака» намерен совершить трансфер узбекского полузащитника «Уфы» Остона Урунова.
Источник: футболист «Уфы» Урунов станет первым приобретением «Спартака» в межсезонье
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, Урунов, скорее всего, станет первым приобретением красно-белых в летнее трансферное окно. Отмечается, что клубам осталось только договориться о сумме перехода.

Нынешний гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов ранее работал в «Уфе».

Урунов перешёл в «Уфу» в феврале. На его счету десять матчей в Российской премьер-лиге. Хавбек является игроком сборной Узбекистана, за которую он провёл четыре матча.

Ранее агент Алексей Сафонов рассказал о слухах, согласно которым «Спартак» рассматривает футболиста «Арсенала» Евгения Луценко.

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