СМИ: «Локомотив» договорился о трансфере футболиста «Бунёдкора»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» договорился о переходе полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
СМИ: «Локомотив» договорился о трансфере футболиста «Бунёдкора»
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Как сообщает UPL24, стороны находятся в завершающей стадии переговоров. «Локомотив» заплатит за 18-летнего игрока €350 тыс.

Отмечается, что хавбек подпишет пятилетний контракт с железнодорожниками. 

«Бунёдкор» также получал трансферный запрос от турецкого «Бешикташа», однако Жалолиддинов выразил желание перейти именно в российский клуб. 

В этом сезоне Жалолиддинов провёл десять матчей за «Бунёдкор», в которых отметился одним голом и одной передачей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может обменять Алексея Миранчука в «Милан» на Диего Лаксальта.

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