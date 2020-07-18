СМИ: «Локомотив» договорился о трансфере футболиста «Бунёдкора»

Московский футбольный клуб «Локомотив» договорился о переходе полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.

Как сообщает UPL24, стороны находятся в завершающей стадии переговоров. «Локомотив» заплатит за 18-летнего игрока €350 тыс.

Отмечается, что хавбек подпишет пятилетний контракт с железнодорожниками.

«Бунёдкор» также получал трансферный запрос от турецкого «Бешикташа», однако Жалолиддинов выразил желание перейти именно в российский клуб.

В этом сезоне Жалолиддинов провёл десять матчей за «Бунёдкор», в которых отметился одним голом и одной передачей.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может обменять Алексея Миранчука в «Милан» на Диего Лаксальта.