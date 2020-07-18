Источник: «Зенит» не заинтересован в возвращении Халка
- Reuters
Как сообщает Bobsoccer, слухи о возвращении бразильца не соответствуют действительности, а учитывая новый регламент о лимите на легионеров, данное приобретение выглядит нецелесообразным.
Недавно Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским клубом.
За «Зенит» бразилец выступал с 2012 по 2016 год. На его счету 146 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых он забил 76 мячей и сделал 60 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может вернуть Халка.