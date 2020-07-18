Источник: «Зенит» не заинтересован в возвращении Халка

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» не заинтересован в возвращении бразильского форварда Халка, который на данный момент выступает за китайский «Шанхай СИПГ».
Источник: «Зенит» не заинтересован в возвращении Халка
  • Reuters

Как сообщает Bobsoccer, слухи о возвращении бразильца не соответствуют действительности, а учитывая новый регламент о лимите на легионеров, данное приобретение выглядит нецелесообразным.

Недавно Халк заявил, что не будет продлевать контракт с китайским клубом.

За «Зенит» бразилец выступал с 2012 по 2016 год. На его счету 146 матчей в составе сине-бело-голубых, в которых он забил 76 мячей и сделал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может вернуть Халка.

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