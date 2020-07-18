Гараничев рассказал о преимуществах жизни в частном доме

Биатлонист Евгений Гараничев рассказал о подготовке к сезону.

Сейчас спортсмен тренируется в Заводоуковске.

«В период самоизоляции я испытал ещё больше позитива от своего частного дома. Мог спокойно выйти и побегать по полям, по дорогам. Проводил тренировки на велосипеде, а также на роллерах. Где-то в мае начал уже кататься в парке. Вставал в шесть утра и через полчаса начинал тренировку», — приводит слова Гараничева «Тюменская арена».

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.