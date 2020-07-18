Игрок молодёжной сборной России объявил о расставании с «Рубином»

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Защитник «Рубина» и молодёжной сборной России Раиль Абдуллин заявил об уходе из команды.
Игрок молодёжной сборной России объявил о расставании с «Рубином»
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Об этом 19-летний спортсмен написал в своём Instagram. Абдуллин поблагодарил клуб за всё, что он для него сделал, заметив, что работающие в «Рубине» люди помогли ему стать тем, кем он теперь является.

«Это были прекрасные 13 лет, которые навсегда останутся в моём сердце», — написал футболист.

Сезон-2019/20 Абдуллин провёл в «Нефтехимике» на правах аренды. Его новый клуб пока не называется.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал штраф за снятую маску.

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