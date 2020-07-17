Источник: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном
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- РИА Новости
Как сообщает Metaratings, руководство клуба выступило против продления соглашения с 36-летним игроком по причине его высокой зарплаты, возраста и статуса легионера.
Фарфан перешёл в «Локомотив» в 2017 году. Практически весь сезон-2019/20 он пропустил из-за тяжёлой травмы. Всего на его счету 68 матчей, 25 голов и 12 результативных передач в составе железнодорожников.
Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.