Источник: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном

Короткая ссылка
Московский футбольный клуб не будет продлевать контракт с перуанским полузащитником команды Джефферсоном Фарфаном.
Источник: «Локомотив» не будет продлевать контракт с Фарфаном
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings, руководство клуба выступило против продления соглашения с 36-летним игроком по причине его высокой зарплаты, возраста и статуса легионера.

Фарфан перешёл в «Локомотив» в 2017 году. Практически весь сезон-2019/20 он пропустил из-за тяжёлой травмы. Всего на его счету 68 матчей, 25 голов и 12 результативных передач в составе железнодорожников.

Ранее «Локомотив» обыграл ЦСКА в московском дерби.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить