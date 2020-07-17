Глава World Athletics избран членом МОК

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу избран членом Международного олимпийского комитета (МОК).
Глава World Athletics избран членом МОК
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает AFP, Коу был избран во время сессии МОК, которая прошла в видеоформате.

За кандидатуру Коу проголосовали 77 члена МОК, восемь человек выступили против.

Коу возглавляет World Athletics с 2015 года.

Помимо него, в члены МОК включили бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, посла Саудовской Аравии в США принцессу Риму бинт Бандар бен Султан ибн Абдель-Азиз аль-Сауд, главу НОК Монголии Баттүшига Батболда и члена правления Олимпийского комитета Кубы Марию Каридад Колон.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил о готовности избираться на новый срок.

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