Глава World Athletics избран членом МОК

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу избран членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Как сообщает AFP, Коу был избран во время сессии МОК, которая прошла в видеоформате.

За кандидатуру Коу проголосовали 77 члена МОК, восемь человек выступили против.

Коу возглавляет World Athletics с 2015 года.

Помимо него, в члены МОК включили бывшего президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович, посла Саудовской Аравии в США принцессу Риму бинт Бандар бен Султан ибн Абдель-Азиз аль-Сауд, главу НОК Монголии Баттүшига Батболда и члена правления Олимпийского комитета Кубы Марию Каридад Колон.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил о готовности избираться на новый срок.