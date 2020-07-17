Юран опроверг информацию по поводу невыхода «Химок» в РПЛ
- РИА Новости
«Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило одно СМИ, написано всё правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Настроение у нас хорошее», — цитирует специалиста «Советский спорт».
По его словам, в данный момент «Химки» ведут переговоры с потенциальными инвесторами, а сам их ход он оценивает положительно.
«Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас всё хорошо», — добавил Юран.
По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.
Ранее сообщалось, что «Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ.