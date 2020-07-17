Юран опроверг информацию по поводу невыхода «Химок» в РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию, согласно которой клуб из Московской области окончательно решил отказаться от участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2020/21.

«Есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы «Химки» играли в РПЛ, и они делают вбросы. В новости, которую распространило одно СМИ, написано всё правильно. Только с точностью до наоборот. «Химки» готовятся не только к полуфиналу Кубка России, но и к РПЛ. Настроение у нас хорошее», — цитирует специалиста «Советский спорт».

По его словам, в данный момент «Химки» ведут переговоры с потенциальными инвесторами, а сам их ход он оценивает положительно.

«Мне просто смешно становится каждый день читать сообщения о нашем клубе. У нас всё хорошо», — добавил Юран.

По итогам первенства ФНЛ сезона-2019/20 «Химки» завоевали путёвку в РПЛ, но повышение клуба в дивизионе оказалось под вопросом из-за недостаточного финансирования.

Ранее сообщалось, что «Химки» окончательно решили не выходить в РПЛ.