FIA сообщила о двух положительных тестах на коронавирус в «Формуле-1»

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Международная автомобильная федерация (FIA) сообщила о двух положительных тестах на коронавирусную инфекцию в «Формуле-1».
FIA сообщила о двух положительных тестах на коронавирус в «Формуле-1»
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

Как отмечается на сайте FIA, с 10 по 16 июля в «Формуле-1» провели 4997 тестов на COVID-19 среди пилотов, представителей команд и персонала. По итогам тестирования было выявлено два случая заболевания.

При этом в заявлении говорится, что заболевшие не присутствовали на двух первых этапах Гран-при в Австрии, а также они и те, кто с ними контактировал, изолированы.

Ранее в «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов.

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