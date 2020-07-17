FIA сообщила о двух положительных тестах на коронавирус в «Формуле-1»
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- globallookpress.com
Как отмечается на сайте FIA, с 10 по 16 июля в «Формуле-1» провели 4997 тестов на COVID-19 среди пилотов, представителей команд и персонала. По итогам тестирования было выявлено два случая заболевания.
При этом в заявлении говорится, что заболевшие не присутствовали на двух первых этапах Гран-при в Австрии, а также они и те, кто с ними контактировал, изолированы.
Ранее в «Сочи» рассказали о состоянии заболевших коронавирусом футболистов.