В Великобритании допустили возвращение болельщиков на стадионы в октябре

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, когда в стране болельщики смогут снова посещать матчи.

«С 1 августа мы будем проводить более масштабные мероприятия в местах вроде спортивных стадионов с целью их более полноценного открытия осенью. С октября мы намерены вернуть аудиторию на стадионы безопасным с точки зрения заражения коронавирусом способом», — цитирует Джонсона The Sun.

Футбольный сезон в Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлён в июне. При этом все матчи проходят без зрителей.

Ранее сообщалось, что в английском Чемпионшипе выявлен один случай заболевания коронавирусом.