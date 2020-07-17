В Великобритании допустили возвращение болельщиков на стадионы в октябре
- Reuters
«С 1 августа мы будем проводить более масштабные мероприятия в местах вроде спортивных стадионов с целью их более полноценного открытия осенью. С октября мы намерены вернуть аудиторию на стадионы безопасным с точки зрения заражения коронавирусом способом», — цитирует Джонсона The Sun.
Футбольный сезон в Англии был прерван в марте из-за пандемии коронавируса и возобновлён в июне. При этом все матчи проходят без зрителей.
Ранее сообщалось, что в английском Чемпионшипе выявлен один случай заболевания коронавирусом.