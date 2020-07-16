Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов призвал руководство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) временно прекратить исполнение обязанностей.
Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Сложно в этой ситуации советовать. Но не нужно забывать, что сейчас мы находимся в стадии решения крупных проблем национального значения. Не хочется верить в эти обвинения. Но чтобы до конца не дискредитировать то, что происходит, руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону, чтобы не мешать личностные дела с тем, что происходит в целом», — цитирует Фетисова РИА Новости.

Депутат Госдумы заявил, что если финансовые нарушения в РУСАДА будут подтверждены, то это будет «серьёзная история».

«Очень неприятно всё это слышать. Тем более за последнее время РУСАДА сделало большой объём работы, которая признана в том числе и Всемирным антидопинговым агентством, и другими коллегами. У нас у всех есть надежда, что рано или поздно мы сумеем закончить конфликт между российским спортом и всеми международными структурами. И то, что разворачивается вокруг РУСАДА сейчас, не может приблизить нас к выполнению этой задачи», — добавил Фетисов.

Ранее Сергей Хрычиков заявил, что аудит РУСАДА может навлечь претензии со стороны WADA.

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