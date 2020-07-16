Источник: Чеферин провёл переговоры с «Манчестер Сити» после решения CAS

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Президент Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) Александер Чеферин пообщался с президентом «Манчестер Сити» Халдуном Аль-Мубараком.
Источник: Чеферин провёл переговоры с «Манчестер Сити» после решения CAS
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. По информации источника, инициатива исходила от представителей британского клуба. Сообщается, что диалог прошёл хорошо и стороны договорились забыть о конфликте.

УЕФА наложил двухлетний бан на «Манчестер Сити», а также оштрафовал клуб на €30 млн за нарушение правил финансового фейр-плей. Клуб обжаловал это решение в спортивном арбитражном суде и добился смягчения наказания, обойдясь штрафом в €10 млн.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию футболиста «Баварии» Алькантары.

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