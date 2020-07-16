Экс-футболист ЦСКА Гусев считает, что армейцам необходимо усиление в каждую линию

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о нынешнем составе московского клуба.

«Любой команде, не только ЦСКА, надо будет усиливаться перед Лигой чемпионов. Даже топ-команды никогда не откажутся от мощных покупок. Единственная линия, которая не подлежит сомнению в ЦСКА, — это вратарь, Игорь Акинфеев. А вот в каждую другую нужно усиление», — цитирует Гусева «Чемпионат».

В настоящее время ЦСКА занимает четвёртую строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.

Ранее экс-тренер «Динамо» предположил, как сложится матч между «Локомотивом» и ЦСКА.