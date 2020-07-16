В ВФЛА не видят необходимости в проведении срочных внеочередных выборов главы федерации

Правление Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) не планирует проводить срочные внеочередные выборы главы организации.

«Вопрос о дате внеочередной выборной конференции ВФЛА на сегодняшнем заседании президиума не обсуждался. В настоящий момент президиум федерации не считает необходимым или целесообразным принимать решение о проведении внеочередной выборной конференции. Работа продолжается в штатном режиме. Согласно уставу ВФЛА, отчётно-выборная конференция созывается один раз в четыре года, не позднее шести месяцев после окончания Олимпийских игр», — заявила пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева ТАСС.

13 июля президент федерации Евгений Юрченко подал в отставку со своего поста, на котором проработал три с половиной месяца.

Ранее стало известно, кто будет исполнять обязанности главы ВФЛА после ухода Юрченко.