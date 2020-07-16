Источник: полиция задержала вандалов, обезглавивших алюминиевую фигуру Дзюбы

Подростки, которые повредили алюминиевую фигуру форварда «Зенита» и капитана сборной России Артёма Дзюбы в Подольске, были задержаны правоохранительными органами.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. В настоящее время молодые люди дают показания в полиции. Поймать хулиганов помогла камера видеонаблюдения, которая зафиксировала акт вандализма. Ранее в Подмосковье обезглавили алюминиевую фигуру Дзюбы.