СБР одобрил кандидатуру Польховского на должность главного тренера сборной России

Правление Союза биатлонистов России (СБР) поддержало кандидатуру Валерия Польховского на должность главного тренера национальной команды страны.

«Одобрена кандидатура главного тренера сборных команд — Польховского Валерия Николаевича. В ближайшие дни его кандидатура будет отправлена на согласование в Министерство спорта России», — говорится в сообщении на сайте организации.

Кандидатура Польховского была рекомендована на пост главного тренера сборной России после того, как СБР возглавил Виктор Майгуров.

Ранее Майгуров рассказал, на что обратит первоочередное внимание после вступления в должность главы СБР.