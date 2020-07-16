Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные после заявления Карпина

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Роспотребнадзор направил обращение в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой предоставить данные о якобы «договорённости» футбольных клубов с ведомством об участии в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные после заявления Карпина
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«Роспотребнадзор обратился в РФС с просьбой предоставить данные после заявлений ФК «Ростов» о якобы «договорённостях с Роспотребнадзором». Службой проведена служебная проверка, нарушений в действиях должностных лиц Роспотребнадзора не усматривается. Но поскольку заявление ФК «Ростов» сделано публично, нами были запрошены материалы, на которых может быть основано высказанное мнение», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

После матча 28-го тура РПЛ с «Оренбургом» главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал РПЛ, заявив, что в лиге оптимальными составами играют те, кто сумел договориться с Роспотребнадзором.

Ранее Балахнин осудил Карпина за критику РПЛ.

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