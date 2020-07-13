Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывание на заседании комитета по этике

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его критика в адрес Российской премьер-лиги (РПЛ) не приведёт ни к каким последствиям.
Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывание на заседании комитета по этике
  • © Пресс-служба ФК "Ростов"

«Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал. Сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Карпин после матча 28-го тура с «Оренбургом» (0:0) раскритиковал руководство РФС и Роспотребнадзор за организацию заключительной стадии РПЛ.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС рассмотрит поведение Кикнадзе и слова Карпина.

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