Варга рассказал, что Венгер был готов возглавить «Локомотив»

Известный футбольный агент Шандор Варга рассказал, что бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер был готов возглавить московский «Локомотив».

«Деталей с «Локомотивом» не могу рассказать. Это вопросы переговоров. Но могу подтвердить, что разговор точно был. Они встречались с Василием Кикнадзе. У них была рабочая симпатия. Требования Венгера касались больше не его личных условий, а ситуации в «Локомотиве». Определённые проблемы в структуре принятия решений. Нет одного профессионального человека, который будет решать. Этим занимаются сразу несколько инстанций. Всё происходит медленно. Он посчитал, что надо работать быстрее», — приводит слова Варги РБ.

Он отметил, что Венгер хотел, чтобы московский клуб работал так, как это делают в Англии, где тренер решает все трансферные вопросы.

«Поэтому в Англии должность и называется «менеджер», а не «тренер». Он руководит процессом. У него есть определённый лимит, за который он не должен заходить. В «Арсенале» Арсен принимал решения и имел бонусы из того, что они оказывались правильными. Ему было выгодно тратить деньги клуба с пользой. Но сложная система «Локомотива» ему оказалась не близка. Одно дело, когда есть много непрофессиональных в этом вопросе людей в комитете, и совсем другое, когда есть один профессионал, да ещё замотивированный бонусом», — добавил агент.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

Ранее сообщалось, что Кикнадзе показал неприличный жест во время матча «Локомотив» — «Уфа».