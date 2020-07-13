Клуб ПФЛ объявил о партнёрстве со всемирно известным брендом

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Клуб Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «КАМАЗ» объявил о партнёрстве со всемирно известным брендом спортивной экипировки.
Клуб ПФЛ объявил о партнёрстве со всемирно известным брендом
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба клуба, новым техническим спонсором клуба стал немецкий бренд Puma.

«Для нашего клуба сотрудничество с одним из лидеров мирового спортивного рынка даёт новые уникальные возможности и знания. Мы рады войти в семью Puma и надеемся стать её неотъемлемой частью в области маркетинга и спортивных достижений», — сказал заместитель генерального директора ФК «КАМАЗ» Тимур Феоктистов.

В прошедшем сезоне ПФЛ, досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса, КАМАЗ, игравший в урало-приволжском дивизионе, занял четвёртое место, одержав 10 побед, потерпев пять поражений и ещё дважды сыграв вничью.

Ранее сообщалось, что клуб по пляжному футболу «Спартак» представил нового технического спонсора.

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