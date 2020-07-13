Бартомеу считает, что Хави рано или поздно возглавит «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказал мнение о возможном назначении испанского специалиста Хави на пост главного тренера команды.

«Рано или поздно Хави будет тренером «Барселоны». Однако сейчас мы не ищем тренера. Мы с Кике Сетьеном. У нас был очень нетипичный сезон, мы будем играть в августе, и он будет тренером. Если мы победим «Наполи», будем в Лиссабоне», — приводит слова Бартомеу Goal.

39-летний Хави является воспитанником «Барселоны» и провёл в команде большую часть игровой карьеры, после завершения которой возглавил «Аль-Садд», в котором провёл последние четыре сезона в качестве футболиста.

Ранее сообщалось, что Хави продлил контракт с «Аль-Саддом».